Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

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Didim\'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
10.06.2025 22:38
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Didim\'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Haber Videosu

Aydın'ın Didim ilçesinde, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar otobüsün camlarını kırıp tartıştıkları şoföre küfürler savurdu. 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o anlar otobüsteki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar, şoföre küfürler savurup otobüsün camlarını kırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Akbük Mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde yer alan beş yıldızlı iki ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı.

TUR OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI KIRDILAR

Otobüs sürücüsü ile tartışan diğer araç sürücüsü, durumu kardeşlerine ve akrabalarına bildirdi. Olayı duyan araç sürücüsünün yakınları üç araçla otobüsü durdurarak, şoförle konuşmak istedi. Şoförün kapıları kilitlemesinden sonra sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, şoföre küfürler savurdu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şahısların otobüs şoförünü darbettiği öğrenilirken, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olaya karışan 4 şüpheli ile otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Atalay k:
    Bu yol kesme de moda oldu. Ee şimdi ne yapacaksınız magandalar 68 0 Yanıtla
  • 149700:
    bu dingolara tasma takıp köy köy dolaştırmak lazım 56 0 Yanıtla
  • yigitadiguzel87:
    şöförün durumu ağır mış çok darp etmişler 23 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hado yol kesti kavga etti otobusye kac turist var onlar alisik degil korkmualardir bir daha gelmezlee kimseyide gondermezler onlarin gozu de ortadogulyuz bizi. dovize ihtiyacimiz var magamdalik bu.halkin rehebilitasyona ihtoyaci var yaz ayinda okullari acin ekders verin ogretmenlere egitim duzenleyin 16 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Turistler insallah yabanci degildi, barbar turkler reklami yapmzlar insallah memleketlerine dönünce... 16 0 Yanıtla
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