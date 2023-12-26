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Turgutlu'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarptı - Son Dakika
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Turgutlu'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önünde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet bir öğrenciye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenci, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Turgutlu\'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarptı
26.12.2023 - 17:50,
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Yolu Mezarlık karşısında bulunan TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önde meydana geldi. Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu istikametinden Sarıbey Mahallesi istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet okuldan çıkan 15 yaşındaki öğrenci O.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan O.B., diğer öğrenciler tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Manisa, Eylül, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarptı - Son Dakika
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