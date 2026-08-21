Turgutlu’daki yangında kimyasal atık şüphesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alan, zeytinlik ve atıkların bulunduğu bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Atıkların bulunduğu alanda yangının güçlükle kontrol altına alınması üzerine bölgede kimyasal atık bulunabileceği şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.

Yangın, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkiinde saat 09.30 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Üç itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında, otluk alanın yanı sıra zeytinlik ve bölgede bulunan çeşitli atıklar da zarar gördü.

Atıkların bulunduğu alan ekipleri zorladı

Otluk alandaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, atıkların bulunduğu bölümde söndürme çalışmaları daha uzun sürdü. Yangının atıkların bulunduğu alana sıçraması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, atıkların arasında kimyasal madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının büyümesinde söz konusu atıkların etkisinin olup olmadığı ve atıkların niteliği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Fabrikaların araçları da desteğe geldi

Yangın söndürme çalışmalarına bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikalara ait araçların da destek verdiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının kesin çıkış nedeni ile bölgede bulunan atıkların içeriğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.