Turgutlu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza bugün 11.45 sıraların Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Üzümlü Sokakta meydana geldi. Sürücüsünün olay yerinde uzaklaştığı iddia edilen 45 APE 311 plakalı otomobil ile Murat A. idaresindeki 45 AKF 346 plakalı motosiklet sokak üzerinde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletten fırlayarak beton zemine düşen sürücü Murat A. kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde kazaya karışan otomobilin sokak üzerindeki bir apartmana çarparak durabildiği ve apartmanın önünde bulunan doğalgaz kutusuna zarar verdiği görüldü. Doğalgaz kutusundan gaz sızıntısı meydana gelmesi üzerine kaza yerine doğalgaz ekipleri sevk edilerek gerekli önlemlerinde alındığı görüldü.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.