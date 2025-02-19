Turgutlu'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Turgutlu'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Turgutlu\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma, iki şahsın evlerinde tütün ve ekipmanlar ele geçirdi.

19.02.2025 14:40
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şahsın ikamet ve depolarında yapılan aramalarda paketlenmiş tütünler, boş makaronlar kıyılmış tütünler ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde Turgutlu Merkez Jandarma Karakolu asayiş ekiplerince A.B. ve B.B. isimli şahısların ikamet ve deposunda yapılan aramada, 60 adet 1000 gram paketlenmiş tütün, 116 bin 200 adet boş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 182 bin 400 adet filtre, 13 bin 800 adet şeffaf kilit poşet, 3 adet tartı ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Suça konu malzemelere el konularak muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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