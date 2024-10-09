Turgutlu'da Yol ve Kaldırım İşgallerine Denetim - Son Dakika
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Turgutlu'da Yol ve Kaldırım İşgallerine Denetim

Turgutlu\'da Yol ve Kaldırım İşgallerine Denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İşgale uymayan kişilere uyarılar yapılırken, gerekli cezai işlemler uygulandı.

09.10.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin huzuru ve esenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine gece gündüz demeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yol ve kaldırım işgaline uymayan kişi ve işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Birçok noktada denetim ve kontrollerde bulunan ekipler kurallara aykırı olarak belirlenen kişi ve işletmelere uyarılar yapılarak gerekli cezai işlemlerini uyguladı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim ve kontrollerine gece gündüz demeden devam ediyor. Turgutlu genelinde farklı adreslerde yapılan denetimlerde kurallara aykırı davranan kişi ve işletmeler tespit edilip ekiplerimiz tarafından gerekli uyarılarda bulunuldu ve cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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