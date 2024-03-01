Türk Edebiyatının Kara Mizah Ustası Abdullah Esen Yel Vefat Etti

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Türk Edebiyatında kara mizah eserleriyle tanınan ve Esen Yel ismini kullanan Gördesli Yazar Abdullah Esen, 82 yaşında vefat etti.

Birçok dalda eseri bulunan, 'Özgürlük Perisi', 'Zıkkımın Peki', 'Adını Çocuklar Koysun' isimli hikayeleri ile tanının, roman, senaryo ve makale yazıları da bulunan Gördesli Yazar Abdullah Esen (Esen Yel), 29 Şubat'ta Gördes'te 82 yaşında vefat etti. Yazarın cenaze namazı, Gördes'in Kıranköy mahallesinde Cuma namazına müteakip kaldırılacak.

Esen Yel kimdir?

1942 yılında Manisa'nın Gördes ilçesinde doğmuştur. Öğretmenliğe 1961'de Balıkesir'in Savaştepe İlköğretim Okulu'nda başlayan Esen Yel, dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra askere gitti. Askerlik dönüşü eğitim hayatına dönüş yapan yazar İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe bölümünü bitirdi. Esen Yel, 1975'te devletteki görevinden ayrılmış ve özel okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. Yazar 1975-1988 yılları arasında İstanbul Özel Marmara Lisesi'nde, 1988-1998 yılları arasında da Özel Üsküdar Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1998'de sağlık sorunları nedeniyle öğretmenlikten ayrılan yazar, 2000'de İstanbul'dan İzmir'in bir köyüne, ardından da Gördes'e taşındı.

'Özgürlük Perisi', 'Zıkkımın Peki', 'Adını Çocuklar Koysun', 'Polyanna' adlı öykü kitapları dışında 'Bir Demokrasi Sakız Çiğniyor' adlı roman, 'Bir Dünya Masalı' adlı oyun, 'Umutlar da Solar' adlı senaryo kitapları bulunan Esen Yel'in Yenigün, Yenihalkçı, Açık Gazete, Özgür Haber gibi gazetelerinin yanı sıra Şirince, Felsefeekibi, Yersizyurtsuz, Yazımhane, Anafilya gibi İnternet sitelerinde de yazıları yayınlandı. Yazar, Türk Yazarlar Sendikasının üyesiydi. - MANİSA