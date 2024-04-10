Mersin\'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Anıt meydanında düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Komiser Yardımcısı Mehmet Kurt, "Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kurt konuşmasına şöyle devam etti:

"179 yıllık şanlı mazisini geride bırakmış olan teşkilatımız dünyadaki saygın yerini almanın haklı gururunu taşımaktadır. Türk Polis teşkilatı toplumsal huzur ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini sağlama gibi önemli görevleri, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde mesai kavramı gözetmeksizin en iyi ve en etkili şekilde yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın verdiği gururla ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile devletimizin ve milletimizin saadet ve selameti uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra polis araçları kortej geçişi yaptı.

Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri polisler ve aileleri katıldı. - MERSİN