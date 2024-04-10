Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl Dönümü Kozan'da Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl Dönümü Kozan'da Törenle Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl dönümü Kozan'da törenle kutlandı Başkan Atlı " Kentteki huzur ve güveni size borçluyuz" Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.

10.04.2024 19:20  Güncelleme: 19:25
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Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl dönümü Kozan'da törenle kutlandı

Başkan Atlı " Kentteki huzur ve güveni size borçluyuz"

ADANA - Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İlçe Emniyet Amiri Fatih Alptekin, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit Polis İbrahim Yüce Polis Merkezinde tebrikler kabul edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, "Teşkilatımızın 179. Kuruluş yıl dönümü kutlu olmasını temenni ediyor. Görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın bayramlarını ve günlerini kutluyorum" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise. "Malımızı, mülkümüzü, şerefimizi, vatan ve milletimizi emanet ettiğimiz bu şanlı teşkilatımızın yanındayız. Bu gururla gelinen bir tören. Sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kentteki huzur ve güven için mücadelenize emeğinize şahidiz ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hükümet, Kozan, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl Dönümü Kozan'da Törenle Kutlandı - Son Dakika

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