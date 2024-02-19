'Türk usulü' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler - Son Dakika
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'Türk usulü' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler

\'Türk usulü\' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler

Nevşehir'de meydana gelen bir kaza sonucunda takla atan otomobil, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesini engellemek için vatandaşlar tarafından tahta ile sabitlenerek 'Türk usulü' bir kurtarma gerçekleştirildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
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'Türk usulü' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler

NEVŞEHİR - Nevşehir'de takla atan otomobil, yola fırlayan sürücünün üzerine tekrar devrilmesin diye vatandaşlar tarafından tahta yardımıyla sabitlenerek 'Türk usulü' tedbir alındı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nevşehir- Gülşehir kara yolu Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'den Gülşehir ilçesine iş görüşmesine gittiği öğrenilen İnci B., 50 ADM 076 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra yol kenarındaki tarlaya doğru takla atarak durabildi.

Kazayı gören bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Bir ses duydum. Baktığımda aracın takla attığını gördüm. Hemen yardıma geldim. Aracın içine baktığımda kimse yoktu. Aracın etrafını dolaşırken sürücü kadının, takla atan aracın hemen yanında yattığını gördüm. Daha sonra araba yaralının üzerine devrilmesin diye tahta ile tedbir aldıktan sonra 112'ye ihbarda bulunduk" dedi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İnci B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, akıllarda "Türk usulü" kurtarma kaldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Türk usulü' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Türk usulü' kurtarma...Takla atan otomobili, yola fırlayan sürücünün üzerine devrilmesin diye tahta ile sabitlediler - Son Dakika
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