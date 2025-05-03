Türkçülük Günü Yürüyüşü Bartın'da - Son Dakika
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Türkçülük Günü Yürüyüşü Bartın'da

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Bartın'da Türkçülük Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte dev Türk bayrağı dikkat çekti.

03.05.2025 18:26
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Ay yıldızın gölgesinde Türkçülük yürüyüşü

BARTIN - Bartın'da Türkçülük Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte açılan dev Türk bayrağından yola düşen ay ve yıldızın gölgesi dikkat çekti.

Bartın Ülkü Ocakları tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi. Kemerköprü Meydanı'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşte, açılan dev Türk bayrağı ilgi odağı oldu. Yürüyüş esnasında dev bayraktaki ay ve yıldızın gölgesi asfalt yola yansıdı.

Minik İrem'in polis sevgisi

Yürüyüşte polis geniş güvenlik tedbirleri alırken, evinin penceresine çıkan 5 yaşındaki İrem Masal, alanda bulunan polislere "polis amca" diye seslendi. İrem'in çağrısına kulak veren polisler ise İrem'e el sallayarak sevgisini gösterdi.

Ülkücü yemini edildi

Sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından bozkurt işareti eşliğinde hep bir ağızdan ülkücü yemini etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

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