Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen heyelan sonucu yol kapandı.
Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde küçük çaplı bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu çöktü. Yolun ulaşıma kapanması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgede dolgu çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkeli'de Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
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