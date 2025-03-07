Türkiye'de günlerce konuşulan saldırıyla ilgili dava başladı - Son Dakika
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Türkiye'de günlerce konuşulan saldırıyla ilgili dava başladı

Türkiye\'de günlerce konuşulan saldırıyla ilgili dava başladı

Eskişehir'de bir çay bahçesinde bıçakla 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim'in 108 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği duruşma başladı.

07.03.2025 12:23
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Eskişehir'de bir çay bahçesinde bıçakla 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim'in 108 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği duruşma başladı. Sanık avukatının talebi üzerine duruşmanın kapalı olarak görülmesine karar verildiği açıklandı.

12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Üzerinde neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen Küçükyetim, cep telefonundan canlı yayın yaptığı sırada 5 vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığında ifade veren ve tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Küçükyetim, 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ile 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arda Küçükyetim'in yargılanmasına 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı. Sanık Arda Küçükyetim, müşteki Tevfik Arslan, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz, Cumali Özemek ve Cemal Altıntaş ile tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya 18 yaşından küçük sanık H.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.

Sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini talep etti

Duruşma öncesinde Arda Küçükyetim'in avukatı Volkan Özdemir, konuşmak için söz aldı. Avukat Özdemir, duruşmanın kapalı olarak görülmesini ve aksi bir karar verilecek ise yayın yasağı getirilmesini istediklerini belirtti. Mahkeme başkanı, Avukat Özdemir'in talebini değerlendirerek duruşmanın kapalı görülmesine, yayın yasağı talebinin ise reddedilmesine karar verildiğini açıkladı. Duruşmanın kapatılması ile birlikte basın mensupları mahkeme salonunun dışına çıkartıldı.

Küçükyetim'in 108 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasın talep edildiği duruşma 6. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'de günlerce konuşulan saldırıyla ilgili dava başladı - Son Dakika

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