Tuzla'da husumetli olduğu kişinin park halindeki aracına silahla ateş eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mart tarihinde saat 00.15 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki bir araca 2 adet mermi isabet ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, araç sahibi ile aynı binada oturan H.A., S.G. ve O.A. isimli şahısların daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri ve bu konudan dolayı husumetli oldukları tespit edildi. Olayı da bu şahısların gerçekleştirebilecekleri bildirildi.
Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. O.A. isimli şahsa ait gri renkli bir aracın olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahıslar yakalandı. Çalışmaların devamında O.A. isimli şahsın olay günü aracı B.B. isimli şahsa verdiği ve olayı gerçekleştirenler arasında olmadığı tespit edildi. Şüpheli B.B., olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.
Konu ile yakalanan H.A., S.G. ve B.B. isimli şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuzla'da Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı: Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir limanda meydana gelen kazada, konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vincine çarparak devirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde geminin vinçlere çarptığı ve vinçlerin sırayla devrildiği görülüyor. Kazada 40 milyon dolarlık hasar oluşurken, çevre limanlarda yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor.
Antalya'da Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Mersin'de jandarmanın son bir hafta içinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 530 kişi yakalandı, 37'si tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçundan 23, hırsızlık suçundan 24 yıla kadar hapis cezası bulunan hükümlüler de dahil olmak üzere 530 şahıs yakalandı. Tutuklanan 37 kişi adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Karaman'da polisin ev eşyası taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda karton kolilere konmuş 2 bin adet tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırda bulunan kaçak silahları tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.
Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangının yayılmasını engellemek için helikopterler ve itfaiye görevlileri çalışmalara destek veriyor.
İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, bir kişinin evine girerek ziynet eşyalarını çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve araştırmalar sonucunda şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Kağıthane'de motosikletle gelen kasklı saldırgan bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Hedefini vurmayan saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. Şüpheli yakalanırken, yaşananlar kameralara yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve saldırgan tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Okumuş, önce refüje, ardından ağaçlara ve kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Okumuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?