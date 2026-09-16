Tuzla'da yağışta kayganlaşan yolda yan yatan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da yağışta kayganlaşan yolda yan yatan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

Tuzla\'da yağışta kayganlaşan yolda yan yatan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
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Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü yol kenarına savrulup yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yol kenarına savrularak yan yatan serviste sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mercedes marka 34 LOZ 988 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Yan yatan araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hava Durumu, Yaralanma, 3. Sayfa, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da yağışta kayganlaşan yolda yan yatan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da yağışta kayganlaşan yolda yan yatan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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