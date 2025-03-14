Tuzla Deri OSB\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 10.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikada alandaki paletler bir anda yanmaya başladı. Büyüyen alevler fabrikaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL