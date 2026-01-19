Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı - Son Dakika
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
19.01.2026 22:12  Güncelleme: 22:18
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Motorcu Ersal Şanlıdağ, trafikte seyir halindeyken virajı alamayarak kaza yaptı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan Şanlıdağ'ın o anları kask kamerasında yansırken, defalarca "Yapma" diye bağırdı. Şanlıdağ'a çevredeki sürücüler yardıma koştu.

Virajı alamayan motosiklet sürücüsü Ersal Şanlıdağ, uçurumun kenarında durarak ölümden döndü.

UÇURUMA YUVARLANIRKEN "YAPMA" DİYE BAĞIRDI

Kontrolden çıkan motosikletiyle yol kenarına savrulan Şanlıdağ'ın yaşadığı o dehşet anları, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün uçuruma doğru sürüklenirken defalarca "Yapma" diyerek bağırdığı duyuldu.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, vakit kaybetmeden Şanlıdağ'ın yardımına koştu. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Karagöz Osman Karagöz:
    öncelikle çok geçmiş olsun abicim bilmediğin yolda neden böyle kontrolsüz sürüyorsun sert giriyorsun inşallah ciddi bir durum yoktur daha dikkatli ve kontrollü olun lütfen. 7 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    şu motora binerken Allah aşkına artık dikkat edin güvenmeyin su altınızdaki alete. iki teker her zaman sıkıntı vermeye meyilli bir araç hız yapmayın ailenizi üzmeye hakkınız yok. ne desek boş geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
