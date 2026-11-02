Ukrayna Hava Kuvvetleri uygulamada sahte nükleer uyarılar yayımlandığını açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna Hava Kuvvetleri uygulamada sahte nükleer uyarılar yayımlandığını açıkladı

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava saldırısı uyarı uygulamasına siber saldırı yapıldığını açıkladı. Kiev ve diğer bölgelerde nükleer ve kimyasal saldırı uyarıları ile sokak çatışması tehdidine ilişkin sahte mesajlar yayımlandı, radyasyon tehdidi olmadığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava saldırısı uyarı uygulamasının siber saldırıya uğradığını, saldırı nedeniyle Kiev ve diğer bölgelerde nükleer ve kimyasal saldırı uyarıları ile sokak çatışması tehdidine ilişkin sahte mesajlar yayımlandığını açıkladı.

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da, halkı muhtemel hava saldırılarına karşı uyarmak amacıyla kullanılan mobil uygulama siber saldırıya uğradı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırı sonucunda başkent Kiev başta olmak üzere çeşitli bölgelerde nükleer ve kimyasal saldırı uyarıları ile sokak çatışması tehdidine ilişkin sahte bildirimlerin yayımlandığını açıkladı. Uygulama üzerinden ayrıca Rusya'nın hipersonik Oreşnik füzesini konuşlandırdığına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir bildirim de yapıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri açıklamasında, "Hava saldırısı uyarı uygulamasının düşman kaynaklı bir müdahaleye maruz kaldığı anlaşılıyor. Radyasyon tehdidi bulunmuyor! Sakin olun ve kanalımızdaki güncellemeleri takip edin" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait mobil uygulama da saldırıya uğradı

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait mobil uygulama da büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Rusya devlet haber ajansı TASS'ın bakanlığa dayandırdığı haberinde, saldırı sonucunda halka yanlış bilgilerin yayıldığı belirtildi.

İki olay arasında bağlantı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA
Teknoloji3. SayfaDünyaKievSon Dakika

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