Ukrayna, Moskova bölgesini 650'den fazla İHA ile vurdu, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ukrayna tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'ya gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı beşinci yılına yaklaşırken, tarafların karşılıklı saldırıları sürüyor. Ukrayna, gece boyunca Rusya'nın Moskova bölgesini 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

E-ticaret şirketi Wildberries'te yangın çıktı

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırılar sırasında Rus e-ticaret şirketi Wildberries tarafından işletilen bir depo da yangın çıktı. Domodedovo kentinde ise İHA saldırılarından etkilenen köylere yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.