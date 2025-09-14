Uludağ'da Panik Anları: Ayı Ailesi Araçla Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Uludağ'da Panik Anları: Ayı Ailesi Araçla Karşılaştı

Uludağ\'da Panik Anları: Ayı Ailesi Araçla Karşılaştı
14.09.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Milli Parkı'nda bir sürücü, ayı ailesine yaklaşınca panikleyip geri manevra yaptı.

Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ Milli Parkı'nda, bir vatandaş araçla gezerken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Meraklı ayılar araca yaklaşınca sürücü hızla geri manevra yaparak güvenli bir mesafeye çekildi.

Bursa'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Milli Park'ta aracıyla seyir halindeki bir vatandaş, yol üzerinde ayı ailesi olduğunu gördü. O anları telefon kamerasıyla kayda alan sürücü, ayıların aracın üzerine doğu yürümesiyle panik oldu. Sürücünün soğukkanlı bir şekilde geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaşması muhtemel bir tehlikeyi önledi.

Milli Park yetkilileri, ziyaretçilere vahşi yaşam ile karşılaşmaları halinde soğukkanlı olmaları ve hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Turizm, Uludağ, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Panik Anları: Ayı Ailesi Araçla Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:11:33. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da Panik Anları: Ayı Ailesi Araçla Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.