Uludağ'da Yangın: 4 Gözaltı Daha - Son Dakika
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Uludağ'da Yangın: 4 Gözaltı Daha

Uludağ\'da Yangın: 4 Gözaltı Daha

Uludağ'da otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Usta ailesi için gözaltı sayısı 5'e ulaştı.

28.03.2025 12:38
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Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı böylelikle 5'e yükseldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Yangın: 4 Gözaltı Daha - Son Dakika

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