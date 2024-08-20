3.Sayfa

Uludağ'ın eteğinde suyun kaynağında susuz kalan köylüler, eylem yaptı boruları kesti

Bursa'da kendi sularının başkalarına verildiğini, tarladaki ürünlerin kuruduğunu öne süren Kestel Gözede köyü sakinleri, sularının kesilmesinden dolayı eylem yaptı

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan Kestel ilçesine bağlı Gözede köyü sakinleri, kendi suları kesilince, başka kaynaklara aktarıldığını iddia ettikleri su borularını kesti. Mahsullerin tarlada kuruması sonrası harekete geçen köy sakinleri, eylem yaparak, sularını geri istedi.

2016 yılında Gözede mevkiinde kurulan su fabrikası, köy sakinleri ile anlaşma yaparak suyu kendi bünyesine aldı. Yapılan anlaşmada, Gözede köyüne baraj yapılması ve sonrasında barajdan köy sakinlerine su verileceği söylendi. 2016 yılında faaliyete giren fabrika Gözede köyünün suyunu alırken, köy sakinlerine yapılan baraj dolmadı. Mahsulleri susuzluktan kuruyan köy sakinleri durumu eylem yaparak protesto etti.

Köy Muhtarı Halit Karataş, "Ben köyün muhtarı olarak vatandaşımın sesini duyurmak için buradayım. Bizi 15 gündür oyalıyorlar. Köyümüzün suyunu fabrikaya verdiler. Bu işin çözülecek bir tarafı kalmadı. Yetkililer bu duruma bir önce çözüm bulsun. Bize verdikleri içme suyu yüzünden tüm köy sıkıntı yaşıyor. İçme suyumuzu dereden temin ediyorlar. Suyumuzun yetersiz olduğu için mahsulümüzü toplayamadık. mahsullerimiz kurudu" dedi.

Köy sakini Nurdan Uludağ, "Biz köy halkı olarak muhtarımızın sonuna kadar arkasındayız. Buraya suyumuzu korumak için geldik. Suyumuzu hiçbir yere vermek istemiyoruz. Biz deremizin suyunu değil kendi suyumuzu istiyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok" diye konuştu.

Tarla sahibi olan ve mahsulleri kuruyan Cengiz Sersevir ise, "Yetkililer köyümüze 2016 yılında geldi. Bir fabrika için köyümüzün sulama suyunu aldılar. Bize başka bir su kaynağı yapılacağını söylediler. 2016 yılında önce barajımızın yapımının tamamlanıp suyumuzu vereceklerini söylediler. Sonra fabrikayı açıp suyumuza el koydular. Barajımız bitene kadar taşıma suyuyla idare ettik. Yapılan barajın suyunun yeterli olmayacağını baştan anlamıştık. Barajın yapımı bittikten sonra oradan da su çekilmeye başlandı. Barajda da su kalmadı. 20 gündür yaşanan su sıkıntısından dolayı bizim içme suyumuza el konuldu" dedi.

Tarlasında şeftali yetiştiren Eren Ertuş ise, "Geçimimizi tarım ile sağlıyorum. Kurulan fabrika suyumuzu aldığı için tarladaki ürünlerimizi sulayamıyoruz. Mahsullerimiz olgunlaşmadığı için satamıyoruz. Gün geçtikçe zarara uğruyoruz. Her zaman bizim suyumuzdan yararlanıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Köy sakini Tahir Yılmaz ise, "6 kişi bu bahçeden geçiniyoruz. Benim de ailem var. Suyumuz kullanıldığı için geçinemiyorum. Benim mahsulüm kurumuş durumda. Sadece bu yılın değil gelecek sene için ürün verecek ağaçlarım da kurumuş durumda. Benim zararımı kim karşılayacak. Köyümüzde 500 kişi yaşıyor. 500 bireyin geçim kayağını tüketmiş durumdalar. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Köy sakinleri, su deposunun bulunduğu bölgeye giderek eylem yaptı.

Yapılan eylem sonrası fabrikaya su götüren borular kesildi.

Jandarma ve savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Meselenin çözümü için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in devreye gireceği öğrenildi.