Ulukışla'da araç çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ulukışla'da araç çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ulukışla\'da araç çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Şehömerli Köyü'nde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Ahmet B. idaresindeki araç, karşıya geçmek isteyen Halil C.'ye çarptı. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Halil C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.04.2024 17:00  Güncelleme: 17:03
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Şehömerli Köyünde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Ereğli istikametinden Adana istikametine giden Ahmet B. (38) idaresindeki 35 BDK 740 plakalı araç; karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil C.'ye (52) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Halil C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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