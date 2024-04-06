Ulukışla\'da araç çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ümraniye'de çatı yangını: Mahsur kalan vatandaşlar komşuları tarafından kurtarıldı

Ümraniye ilçesinde bulunan iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Evde mahsur kalan vatandaşlar, aynı mahallede oturan komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.