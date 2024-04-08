Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nükleer kaza riskini artırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırıların nükleer kaza riskini önemli ölçüde artırdığını söyledi.
Rusya, Ukrayna'yı Zaporijya Nükleer Santrali'ne hava saldırısı düzenlemekle suçladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'ndan (Rosatom) dün yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları ile 3 kez hedef aldığı, kantin yakınındaki ilk saldırıda 3 kişinin yaralandığı, ardından kargo bölümünün ve 6 numaralı reaktörün üzerindeki kubbenin hedef alındığı belirtildi. Saldırıların tesisin güvenliğini doğrudan tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, santral ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin değişmediği ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da dünya liderlerini "nükleer terörizm" eylemini kınamaya çağırdı.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise saldırı iddiaları yalanlandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Ana Müdürlüğü (HUR) Sözcüsü Andriy Usov, Kiev'in tesise yapılan saldırılarla bağlantısı olmadığını belirterek saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.
"Saldırılar derhal durdurulmalıdır"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi santrale düzenlenen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Saldırıların nükleer enerji güvenliğini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu ifade eden Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralinin Kasım 2022'den bu yana ilk kez askeri bir harekatta doğrudan hedef alındığını söyledi.
Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Grossi, "Bu tür pervasız saldırılar büyük bir nükleer kaza riskini önemli ölçüde artırıyor. Saldırılar derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Grossi, "Güvenlik Konseyi ve IAEA Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere defalarca belirttiğim gibi nükleer tesislere yönelik saldırılardan hiç kimse fayda sağlayamaz ya da herhangi bir askeri veya siyasi avantaj elde edemez. Askeri karar vericilere, nükleer tesisleri koruyan temel ilkeleri ihlal eden her türlü eylemden kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" dedi.
Zaporijya Nükleer Santrali, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra Moskova'nın kontrolüne geçmişti. - VİYANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nükleer kaza riskini artırıyor - Son Dakika
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