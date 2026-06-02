Ümit Karan Hakim Karşısında

02.06.2026 18:06
Eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ümit Karan ifadesinde, eski sevgilisinin intikam planı sebebiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Eski futbolcu Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ümit Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu ve hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyleyerek, "Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Şule Naz Öztürk'ün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevremi kullanarak ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim en son benden intikam almak için öyle bir iftira attı. Kendisiyle tanıştırdığım başka arkadaşlarıma da iftira attı. Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, benimle 7 ay önce görüştüğünü söylemiş. Eğer öyle olsa testi pozitif çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde 5 kere hastaneye kaldırıldığını söyleyen Karan, "Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bir sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım" dedi.

Savunma ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Ümit Karan'ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

