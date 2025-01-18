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Ümraniye'de Çatı Yangını

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Ümraniye'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

18.01.2025 15:05
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Ümraniye'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de dükkanda çıkan yangın çatıya sirayet etti. 2 katlı binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanların bulunduğu katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyeti sağlarken itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

Yangını gören vatandaş Erdi Yarımkol, "Kalktık kapıya vurdular yangın var diye çıktık baktık. 10 dakikada yandı gitti. Elektrik kontağı diyorlar. Burada 2 tane ev ve berber var" dedi.

Ümraniye\'de Çatı Yangını
Kaynak: İHA

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