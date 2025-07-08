Ümraniye\'de Çocuk Oyunuyla Yangın Çıkardı

Ümraniye'de bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan anneanne ve torunu vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yangın, Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Serap Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekonduyu sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evde bulunan anneanne ve torunu vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansta ayakta tedavi edildi. Gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Arkadaşlar balyozla kapıyı kırıp dışarı çıkartmışlar"

Mahalle sakini Emirhan Özgür, "İçerde bir kadın ile ufak bir çocuk kalmıştı. Onları dışarı çıkartmışlar, ambulansta hava verildi. Daha sonra itfaiye ve ambulans geldi. Yangın söndürüldü. Bildiğimiz kadarıyla küçük çocuk yatağı yakmış. Arkadaşlar balyozla kapıyı kırıp dışarı çıkartmışlar" dedi. - İSTANBUL