Ümraniye'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm deposu alevlere böyle teslim oldu

İSTANBUL - Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve hurdalık malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin deponun yanındaki iş yerine sıçraması da önlendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangına tanık olan Berk Koç, "Biz yan tarafta çalışıyorduk, oradan yangını gördük. İlk önce dumanlar çıkmaya başladı sonra baktık ki alevler de yükseliyor. Çalışma arkadaşlarımızın burada bulunan arabalarını kaldırdık. Bayağı alevler çıktı" dedi. Öte yandan, deponun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.