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Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce göreve başlayan polis memuru Emrah Büke, akşam saatlerinde görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada polis memuru ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Görevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin naaşı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, mesai arkadaşlarının şehit olduğunu duyan polis memurları hastaneye geldi.

4 ay önce göreve başlamış

Şehit düşen polis memuru Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Görgü şahidi Metin Ata isimli vatandaş, "Burada oturuyordum. Patlama gibi bir ses geldi. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri görürdü" dedi. - İSTANBUL