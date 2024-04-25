Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu

Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru Emrah Büke, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şehit düşen polis memuru Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

25.04.2024 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce göreve başlayan polis memuru Emrah Büke, akşam saatlerinde görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada polis memuru ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Görevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin naaşı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, mesai arkadaşlarının şehit olduğunu duyan polis memurları hastaneye geldi.

4 ay önce göreve başlamış

Şehit düşen polis memuru Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Görgü şahidi Metin Ata isimli vatandaş, "Burada oturuyordum. Patlama gibi bir ses geldi. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri görürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Memur, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika


22:01 Yeniden Refah’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 00:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement