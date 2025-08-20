Ümraniye'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ümraniye'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Ümraniye\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
20.08.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de 500 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de farklı tarihlerde peş peşe hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Toplam değeri 500 bin TL'yi bulan Ayakkabı, Pirinç ve Yağ çalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde park halinde bir araçtan piyasa değeri 135 bin TL olan 5 koli ayakkabı, 8 Ağustos'ta Yukarı Dudullu Mahallesi'nde ise bir iş yerinden yaklaşık 300 bin TL sarı pirinç, metal çubuk ve talaş çalındı. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, daha önce hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin izini buldu ve takibe aldı.

Suçüstü yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceki olaylarda kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin kullandığı beyaz renkli araçla Çekmeköy'de dolaştıklarını belirledi. Ekipler 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla şüphelileri bir tırdan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan Ayçiçek yağlarını çaldıktan hemen sonra kullandıkları beyaz araçla suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler olaya karışan şüpheliler B.S.,(27) ve K.K.'yı (19) işlemleri için emniyete getirdi. Şüphelilere yapılan sorgulamada B.S.'nin 16 suç kaydı ve K.K.'nın ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Diğer şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Öte yandan şahısların park halindeki tırdan gerçekleştirdikleri hırsızlık anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Ümraniye, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.