Ümraniye'de İnşaat Şantiyesine Araçla Gelen Şüpheliler Malzeme Çaldı

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Ümraniye'de bir inşaat şantiyesine araçla gelen şüpheli şahıslar, tırmanarak girdiği şantiyede bulunan 200 bin lira değerindeki malzemeyi çaldılar. Çaldıkları malzemeleri araca yükleyen şahısların, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araçla şantiye önüne gelen baretli ve yelekli şüpheli şahıslardan biri tırmanarak inşaat alanına girdi. Kapıyı açarak berberindekileri içeri soktu. Şüpheliler, inşaat alanındaki malzemeleri araca yükledi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, kısa sürede araca yükledikleri 200 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi"

Olaya ilişkin konuşan şantiye şefi Mustafa Öksüz, "Bir ay içerisinde beşinci hırsızlık girişimi. Biz gerekli güvenlik önlemlerimizi aldık. Kameralarımız da aktif durumda. Bekçimiz de görevinin başında. İlk 4 hırsızlık girişimini kendi çabalarımız da engelledik. Son olay da biz de çaresiz kaldık. Kalabalık bir grup olarak gelmişler. Şantiyenin arka kısmından girerek buradaki malzemeleri çaldılar. perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Geldiğimiz noktada 200 bin lira gibi bir zararımız var" dedi. - İSTANBUL