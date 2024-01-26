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Ümraniye'de Kaza Sonrası Taraflar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de Kaza Sonrası Taraflar Arasında Kavga Çıktı

Ümraniye'de meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye\'de Kaza Sonrası Taraflar Arasında Kavga Çıktı
26.01.2024 - 12:59,
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Ümraniye'de meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası taraflar birbirine girdi. İki grubun birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre iki otomobilin çarpışmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından tartışma yaşayan sürücüler birbirlerine girdi. Sürücülerin yanlarında bulunan şahıslardan kimi kavgayı ayırmaya çalışırken kimisi de kavgaya dahil oldu. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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