Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı

Ümraniye'deki bir ortaokulun bahçesine giren zincirinden kurtulmuş bir köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken köpeğin sahibi gözaltına alındı.

25.02.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de okul bahçesindeki köpeği dehşet saçtığı anlar kamerada: 5 öğrenciyi ısırdı

İSTANBUL - Ümraniye'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

"Üzerime atladı, yüzümü ısırdı"

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı. Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.

Aile suç duyurusunda bulunacak

Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Güvenlik, Ümraniye, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.