Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı

3.Sayfa

Ümraniye'de okul bahçesindeki köpeği dehşet saçtığı anlar kamerada: 5 öğrenciyi ısırdı

İSTANBUL - Ümraniye'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

"Üzerime atladı, yüzümü ısırdı"

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı. Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.

Aile suç duyurusunda bulunacak

Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.