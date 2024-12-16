Ümraniye'de Metroya Silahlı Baskın

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Ümraniye'de metro kumanda merkezine silahlı baskın: O anlar kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir şahıs elinde silahla metro kumanda merkezini bastı. Şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesinde bulunan İ.B.B. Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezinde meydana geldi. Elinde silahla metro kumanda merkezine gelen Y.K. isimli şahıs, güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine havaya ateş açtı. Güvenlik personelini rehin almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 'teslim ol' çağrısı üzerine şüpheli polise ateş etmeye çalıştı ancak silah tutukluluk yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahıs, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Y.K.'nin İBB metrosunda vatman olarak çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.