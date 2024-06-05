Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Ümraniye'de seyir halinde olan bir motokurye, gece sipariş götürdüğü sırada motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Trafiği tehlikeye atan motokuryenin o anları başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

05.06.2024 10:17
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Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir motokurye seyir halindeyken motosiklet ile tehlikeli hareketler yaptı. Trafiği tehlikeye atan motokuryenin o anları başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motokurye, gece sipariş götürdüğü sırada motosiklet üzerindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Arkasından gelen araçlar tarafından selektörlerle uyarılsa da trafiği ve diğer sürücüleri aldırış etmeden motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yapmaya devam etti. O anlar ise arkasındaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ümraniye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada - Son Dakika

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