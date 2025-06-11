Ümraniye\'de Oto Sanayi Sitesi\'nde Yangın

Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü. İş yerinin yanma anı havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kadosan Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobil parçaları satan iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler dükkanların depo kısmına sıçradı. Depodaki malzemelerin alev alması sonucu yangın büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Öte yandan, iş yerinin yanma anı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL