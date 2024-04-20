Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Ümraniye\'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Ümraniye'de sokak ortasında otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.04.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de sokak ortasında otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ümraniye'de bir şahıs otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, havaya ateş açan şahsın, görüntülerdeki otomobilin sahibinin oğlu Ramazan Enes Arslan(21) olduğu tespit edildi. 4 adet suç kaydı bulunan Arslan, 19 Nisan tarihinde Armağanevler Mahallesi Harman Sokak üzerinde, olayda kullanmış olduğu pompalı tüfek ve 6 adet fişek ile birlikte yakalandı. Arslan, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şahsın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı
    11:39 Ankara'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.

  • Tosya'da mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
    11:33 Tosya'da mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.

  • Gemlik'te Yağmur İstinat Duvarını Çökertti
    11:29 Gemlik'te Yağmur İstinat Duvarını Çökertti

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.

  • Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı
    11:24 Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı

    Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.

  • Muğla'da Fırtına Sonrası Enerji Nakil Hatlarındaki Patlamalar
    11:23 Muğla'da Fırtına Sonrası Enerji Nakil Hatlarındaki Patlamalar

    Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

  • Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat vergi usul kanununa muhalefetten tahliye edildi
    11:19 Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat vergi usul kanununa muhalefetten tahliye edildi

    Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement