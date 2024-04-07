Ümraniye'de yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada
İSTANBUL - Ümraniye'de sabah saatlerinde Dudullu cep otogarında şehirlerarası otobüs, peronda alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangın anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Ümraniye İlçesi Dudullu otogarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den İstanbul'a giden bir otobüs, cep otogarında yolcu bıraktığı sırada aracın motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Alevler bir anda bütün otobüsü sardı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Otobüsün içindeki yolcular araçtan tahliye edilirken, otobüsün yanma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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