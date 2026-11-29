Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde umre ibadetini tamamlayarak evine dönen 66 yaşındaki Zeki Çetin, bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hisarcık Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Zeki Çetin, 20 günlük umre ziyaretini tamamlayarak evine döndü. Çetin, dönüşünden bir gün sonra evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zeki Çetin'in cenazesinin, ikindi namazının ardından Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.