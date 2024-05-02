Umre ziyaretine gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Umre ziyaretine gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi serbest bırakıldı

Umre ziyaretine gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi serbest bırakıldı

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

02.05.2024 20:07
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Umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi ve 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Sakarya'da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya'ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Umre ziyaretine gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Umre ziyaretine gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika
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