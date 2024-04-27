Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

27.04.2024 18:53
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Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Doğa yürüyüşünden dönen öğrenciler faciayı yaşadı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay'a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu 54 S 0579 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Son Dakika
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