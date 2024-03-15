Ünlü Sanatçı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Sonrası Taburcu Oldu

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu.
Ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, 26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle Ataşehir'de özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tanrıöğen'in, bir süre yoğun bakımda devam eden tedavisinin ardından dün taburcu oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Engin Çakmakçı, "Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebiyle acil ameliyata alınmıştı. Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren sevilen oyuncu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 1,5 saat süren ikinci operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı. Üç günde iki kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı belirtilmişti. Durumu iyiye giden Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı öğrenilmişti.
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