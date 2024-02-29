Seçil Erzan\'ın telefonundan çıkan çarpıcı mesajlar: Hırsız, senin ölün de para etmez

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin yeni bilirkişi raporunda, Erzan'ın kuzenleriyle arasında geçen mesajlar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan dava kapsamında 'özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen diğer 6 şüphelinin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmaları sürüyor. Davanın 3'üncü duruşması 8 Mart'ta görülecek. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

TERİM'İN DAMADINI DA BEKLETMİŞ: NE YALANCI BİR KADINMIŞSIN

Raporda müştekilerden olan Emre Çolak'ın 7 Nisan 2023'te Seçil Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.

"SENİN ÖLÜN DE PARA ETMEZ"

Seçil Erzan'ın, kuzeni Tanın Yılmaz ile arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Tanın Yılmaz'ın Erzan'dan parasını istediği, Erzan'ın ise parayı ayarlamaya çalıştığını bildirdiği ifadeler yer aldı. Raporda yer alan mesajlaşmalarda Tanın Yılmaz'ın, Erzan'ın verdiği sözlere inanmadığı görüldü. Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.

PARALARINI ALMAK İÇİN WHATSAPP GRUBU KURDULAR

Bilirkişi raporunda Tanın Yılmaz ile Merve Özer Yılmaz'ın, Erzan'ı da dahil ettikleri bir WhatsApp grubu kurdukları, bu grupta ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Seçil Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.