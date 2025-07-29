Ünye\'de Bahçede Yangın: Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede yapılan temizlik çalışmalarının ardından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bahçenin bir kısmında yükselen alevlere anında müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini engelledi.

Yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yetkililer yaz aylarında artan ormanlık alan yangınlarına karşı vatandaşların daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ORDU