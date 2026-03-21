Ünye\'de İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

21.03.2026 17:50
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan insansız deniz aracı, SAS ekipleri tarafından imha edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan ve içerisinde mühimmat olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı (İDA), Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından denize çekilerek imha edildi.

Olay, ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Bölgeye SAS ekipleri sevk edildi

Bölgede alınan tedbirlerin ardından olay yerine intikal eden SAS ekipleri, gerekli inceleme ve güvenlik önlemlerinin ardından insansız deniz aracını kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa çekti. Deniz aracı, burada yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha edildi. Patlama ile birlikte deniz suyu yüzeyin yaklaşık 100 metre yukarısına yükseldi. Bu esnada büyük bir ses duyuldu.

İçerisinde mühimmat olduğu değerlendirilen insansız deniz aracının 10 metre uzunluğa sahip AEGIR-W olduğu, azami 900 kilometre menzile sahip ve 300 kilogram yük kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

"Ses duyunca korktuk, füze zannettik"

Öte yan Yüceler Mahallesi'nde ikamet eden patlamayı duyan Muhammet Can, "Bayramın 2. günü kuzenlerimizle oturduğumuz esnada bir patlama oldu. Patlama ile birlikte evimizin camları yüksek bir sesle sallandı. Biz füze düştü zannettik, ailemizde de korkanlar oldu, çocuklar da çok korktu. Öğrendiğimiz bilgiye göre kıyıya vuran insansız deniz aracı imha edilmiş. Bunu duyunca oldukça rahatladık. Sadece ev halkı değil, mahalledeki vatandaşlar da dışarıya çıktı, patlamanın şiddeti çok yüksekti" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

