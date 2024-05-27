Ünye'de iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ünye'de iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ünye\'de iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit ederek ona yardım eden diğer şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda eğlence mekanında hasar meydana geldi.

27.05.2024 17:46
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında gece saatlerinde kundaklama olayı meydana geldi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin H.Y. (30) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.Y. ve şüphelinin kaçmasına yardım eden E.Y. (38) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan eğlence mekanında ise hasar meydana geldi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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