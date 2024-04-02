Ünye\'de kamyonet takla attı, sürücü ve yanındaki kişi yara almadı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet seyir halinde ilerlediği sırada takla attı. Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişin burnu bile kanamadı.

Kaza Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Karaman idaresindeki 52 LD 159 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarpmasının ardından takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sahil yolu trafiği kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan sürücü ve yanında bulunan bir kişinin herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet çekici yardımıyla sahil yolundan kaldırıldı. - ORDU