Ünye'de Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünye'de Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde, otomobilin çarptığı 1. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada, dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 19:39
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 1'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuk bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir gün sonra karnesini alacaktı

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur'un, Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi olduğu, kazada hayatını kaybetmeseydi bir gün sonra karne alacağı öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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