Ünye\'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, sürücünün dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan G. yönetimindeki 52 AFA 549 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili hemen emniyet şeridine çekerek durdurdu.

Sürücünün ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin aracın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ayrıca bölgeye polis ekipleri de yönlendirilerek trafik güvenliği sağlandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda otomobilin motor kısmında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU