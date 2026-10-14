Ünye\'de sahte şasi soruşturmasında 6 araca el konuldu, şüpheliye ev hapsi verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye yönelik operasyonda 6 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi kararı verildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, sahte şasi numaralarıyla usulsüz şekilde satışı yapılan araçlar tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüpheli şahıs üzerinden devredildiği belirlenen araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ünye'de 3 araç, Muğla'da 1 araç, Ankara'da 1 araç ve Trabzon'da 1 araç olmak üzere toplam 6 araca el konuldu. Ele geçirilen araçlar, şasi ve motor numaralarındaki usulsüzlüklerin ve teknik değişimlerin detaylı incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.